POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizeistreife kontrolliert Jugendliche/15 Plomben mit Marihuana sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Drei Jugendliche im Alter 15 und 16 Jahren kontrollierte eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Sonntag (17.11.), gegen 18.30 Uhr, im Alpenring.

In unmittelbarer Nähe des Trios fanden die Beamten auf dem Boden insgesamt 15 mit Marihuana gefüllte Plomben und stellten die Drogen sicher. Die Jugendlichen wurden zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Zudem wurden ihre Erziehungsberechtigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

