Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Ein Leichtverletzter und ca. 13.500 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen (17.11.) um kurz vor 09:00 Uhr auf der Eschollbrücker Str., zwischen Griesheimer Kreuz und Darmstadt in Höhe der Baustelle über der Brücke der A 67. Ein 33 Jahre alter Griesheimer fuhr mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden 36-jährigen Motorradfahrer im Baustellenbereich ungebremst von hinten auf. Dabei wurde der Motorradfahrer auf die Motorhaube geschleudert und anschließend zu Boden geworfen. Der Pkw-Fahrer flüchtet daraufhin zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück, welcher kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer unter Alkoholeinfluss stand, welcher daraufhin zwecks Blutentnahme auf die Polizeiwache verbracht wurde und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam ins Klinikum Darmstadt. Zusatz: Das ganze Unfallgeschehen wurde zufällig durch einen Pkw - Fahrer aus Frankreich mit seiner Dash-Cam im Fahrzeug aufgenommen, welcher zum Unfallzeitpunkt auf der A67 in Richtung Süden unterwegs war. Die Aufnahmen wurden durch diesem der Polizei zur Verfügung gestellt.

