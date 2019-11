Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Raunheim (ots)

Tatort: Raunheim, Frankfurter Str. 9 Tatzeit: Samstag, 16.11.2019, 17.10 Uhr - 17.30 Uhr

Der 37-jährige Rüsselsheimer Geschädigte parkte seinen schwarzen Opel Astra auf einem parkplatz in der Frankfurter Str. 9, hinter "Altes Rathaus". Als er nach wenigen Minuten zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er einen Schaden an der Fahrerseite fest. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1500 Euro beziffert, der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen silberfaerbenen VW Golf handeln, der vorne links beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim.

