Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden.

Wald-Michelbach (ots)

In der Nacht 16./17.11.2019 ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs auf der Kreidacher Höhe (L3120/ L535) ein Verkehrsunfall. Wie eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:30 Uhr feststellen musste, war ein bisher unbekannter Pkw aus Kreidach kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Dort verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die gelben Pfeilwegweiser in Richtung Siedelsbrunn. Der Pkw wurde von diesen abgeleitet und kam in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stillstand. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubter Weise fort und entfernte sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen älteren BMW mit der Farbe blau. Dieses Fahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter Tel. 06207 94050 zu melden.

