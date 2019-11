Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Vermisster Mann

Hirschhorn (ots)

Seit Sonntag (17.11.) wird der 71-jährige Hans Jürgen Georg Herbig aus dem Hirschhorner Ortsteil Langenthal vermisst. Letztmalig wurde Herr Herbig gegen 03.00 Uhr am Feuerwehrhaus im Birkenweg gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Trotz intensiver Suchmaßnahmen durch die Wehren Langenthal und der umliegenden Ortschaften, unter Beteiligung einer Rettungshundestaffel und des Polizeihubschraubers, konnte er bislang nicht aufgefunden werden. Herr Herbig ist 178 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare und einen Dreitagebart. Er trägt eine schwarze Jacke, ein rotes Sweatshirt und eine blaue Jeans. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herrn Herbig bitte an die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der 06207 - 94050 oder jede andere Polizeistation.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darnmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell