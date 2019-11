Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Tatort: Rüsselsheim, Silberstraße 45 Tatzeit: Freitag, 15.11.2019, 16.30 Uhr - 20.00 Uhr

Im Tatzeitraum parkte die 64 jährige Geschädigte aus Büttelborn ihren silberfarbenen Pkw Opel Astra in der Silberstraße, Höhe Haus Nr. 45. Als sie zu ihrem Pkw zurückehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Sachschadens am Pkw der Geschädigten beträgt ca. 2200,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Angermair, PHK

Dienstgruppenleiter



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell