POL-DA: Lampertheim- Hofheim: Raubüberfall auf Bäckereiladen

Lampertheim-Hofheim Am Freitagnachmittag (15.11.) wurde um 15.45 Uhr eine Bäckereichverkäuferin in ihrem Geschäft in Lampertheim- Hofheim überfallen. Zur Tatzeit betraten zwei maskierte Täter die Bäckerei und forderten die Herausgabe von Bargeld. Hierbei bedrohte einer der Täter die 50-jährige Verkäuferin mit einem Messer. Nachdem die Angestellte weniger hundert Euro in eine von den Tätern mitgeführte Plastiktüte gelegt hatte, flüchteten die Räuber aus dem Geschäft in Richtung Steffanstraße. Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter von jeweils 20- 25 Jahren handeln, welche jeweils ca. 165 cm groß gewesen sein sollen. Einer der Räuber habe mit einem "nicht näher definierbaren Akzent" gesprochen und soll von kräftiger Statur gewesen sein. Weiterhin habe dieser Mann eine neongrüne Gesichtsmarkierung getragen. Sein Komplize soll von schmaler Statur und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein.

