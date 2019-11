Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Reizgas auf Schultoilette versprüht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitagvormittag (15.11.) haben Unbekannte auf einer Schultoilette mit Reizgas gesprüht. Vier Schüler wurden leicht verletzt. Die Polizei in Mörfelden-Walldorf hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Gegen 10.30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle gemeldet, dass in der Schule in der Straße "An den Nußbäumen" mit Reizgas gesprüht wurde. Umgehend wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter den Reizstoff im Toilettenbereich freigesetzt. Insgesamt vier Schüler, die anschließend die Räumlichkeiten betraten, klagten daraufhin über Atemwegsreizungen und erhielten ärztliche Betreuung. Durch die Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten gelüftet. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten dürfte es um zwei Tatverdächtige gehandelt haben. Die Ermittlungen zu ihrer Identität dauern derweil noch an.

