Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Bischofsheim (ots)

In die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus "Am Alten Gerauer Weg", verschaffte sich ein Krimineller am Donnerstag (14.11.), gegen 15.00 Uhr unter dem Vorwand als Handwerker die Steckdosen überprüfen zu müssen, Zugang.

Während der Unbekannte unbeobachtet in mehreren Zimmern mit einem Gerät "den Strom prüfte", ließ er aus Schatullen Schmuck, persönliche Dokumente und einen kleineren Geldbetrag mitgehen. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als der Täter die Wohnung bereits verlassen hatte.

Der falsche Handwerker ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, glattrasiert und hat blonde, kurze Haare. Der Mann sprach mit regionalem Dialekt und war vermutlich Deutscher.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell