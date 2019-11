Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Streit unter Hundebesitzern/Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Bereits am Donnerstag, den 31. Oktober, gegen 17.15 Uhr, kam es am Feldrand im Bereich des Kammerhofwegs zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern. Hintergrund war offenbar ein nicht angeleinter Vierbeiner.

Ein Begleiter eines der Hundebesitzer stieß in der Folge einen 55 Jahre alten Mann um, der sich hierbei am Bein verletzte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang zur weiteren Klärung des Vorfalls Zeugen. Insbesondere wenden sich die Ordnungshüter an eine Frau, die den Streit aus der Nähe beobachtete sowie einen älteren Herrn, der dort zur Tatzeit ebenfalls mit seinem Vierbeiner unterwegs war. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell