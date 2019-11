Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Verletzung bei Pferd festgestellt

Mühltal-Nieder-Ramstadt (ots)

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen, nachdem eine 19-jährige Pferdebesitzerin bei ihrem Pferd eine schnittähnliche Verletzung festgestellt und den Beamten mitgeteilt hatte. Das Tier befand sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (12.11), 15 Uhr, und Mittwochmorgen (13.11), 9.30 Uhr, auf einer Weide in der Waschenbacher Straße. Nach ersten Angaben befindet sich die Verletzung im Bereich des Hinterlaufs. Das Tier wurde noch nicht tierärztlich begutachtet. Daher kann zum derzeitigem Zeitpunkt keine abschließende Beurteilung zur möglichen Herkunft der Verletzung getroffen werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell