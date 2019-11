Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle mit Folgen

Haftbefehl vollstreckt und geklautes Handy sichergestellt

Darmstadt (ots)

Erfolgreich zeigte sich eine weitere Kontrolle von Zivilfahndern im Rahmen der Bekämpfung der Straßenkriminalität am Mittwochnachmittag (13.11.). Kurz nach 16 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Karolienplatz zwei 31 und 34 Jahre alte Männer. Dabei stellte sich schnell heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenbach, wegen Leistungserschleichung in mehreren Fällen, vorlag. Doch dem nicht genug. Bei seiner Durchsuchung stellten die Ordnungshüter außerdem ein Handy sicher, das im Oktober in einem Darmstädter Restaurant gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der wohnsitzlose 34-Jährige musste die Beamten zunächst zur Wache begleiten und wurde im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er die nächsten sechs Monate verbringen.

