POL-DADI: Verkehrsunfallflucht

falsche Telefonnummer hinterlassen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 12.11.2019, 14:30 Uhr und Mittwoch, 13.11.2019, 05:00 Uhr kam es in der Siedlung Tann, genauer an der Posch 4 in 64295 Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein roter Peugeot 306 älteren Baujahres erheblich beschädigt wurde.

Besonders hierbei ist, dass an dem Fahrzeug ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen wurde, welche aber zu einer Frau aus Halle an der Saale gehört, die nach glaubwürdigen Angaben aber noch nie in Darmstadt gewesen ist.

Möglicher Weise liegt ein Zahlendreher vor und durch den Aufruf fühlt sich der Verursacher angesprochen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Griesheim,

Tel.: 06155-83850

VU/1313394/2019

Sachbearbeiterin: Meyer, POKin eingestellt durch: Spiller, PHK´ in



