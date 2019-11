Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau:Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Birkenau: Am Mittwoch (13.11.) gegen 19:20 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die Liebersbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Im Bereich des Anwesens Nr. 16 waren beidseitig Fahrzeuge geparkt. Der PKW-Fahrerin kam im Bereich dieser Engstelle ein weißer PKW, Hyundai, entgegen und sie musste nach rechts ausweichen. Hierbei beschädigte sie den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der entgegenkommende Hyundai-Fahrer entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den weißen Hyundai geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

