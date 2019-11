Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Groß-Gerau, OT Dornheim LKW fährt gegen Dach/Regenrinne und flüchtet

Groß-Gerau, OT Dornheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 06:00 - 14:25 Uhr, beschädigte ein LKW/Sattelzug beim Vorbeifahren oder Rangieren das Dach samt Regenrinne eines Anwesens in der Mainzer Landstraße, Höhe Hausnummer 24. Nach dem Schadenseintritt entfernte sich das Fahrzeug offenbar unerlaubt von der Unfallstelle. In der Nachbarschaft befindet sich zurzeit eine Baustelle. Der entstandene Schaden wird auf 400,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell