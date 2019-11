Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Telefonnummer hinterlassen/Polizei ermittelt nach Unfall und sucht Verursacher

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (12.11.), 14.30 Uhr und Mittwoch (13.11.), 05.00 Uhr, kam es in der Siedlung Tann, "An der Posch", zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Peugeot wurde hierbei durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt.

Am beschädigten Auto wurde ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, der die Ermittler anschließend auch zu einer Frau aus Halle an der Saale führte. Die Dame war aber nach glaubwürdigen Angaben noch nie in Darmstadt.

Möglicherweise unterlief dem Verfasser ein Zahlendreher. Er, sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155/83850 zu melden.

