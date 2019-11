Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Dienstag (12.11.) ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße in Lorsch. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei gegen die Brüstung über dem Eingangsbereich der Kreisvolkshochschule und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Matthias Rau



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell