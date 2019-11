Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim-Reinheim-Spachbrücken: Einbruch in Einfamilienhäuser

Kripo ermittelt

Griesheim-Reinheim-Spachbrücken (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (12.11) angezeigt wurde, kam es sowohl in Griesheim, als auch in Spachbrücken zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

In der Zeit zwischen 16 und 18.35 Uhr sollen Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in ein Haus in der Griesheimer Moselstraße eingebrochen sein. Offensichtlich hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Anschließend flüchteten die Eindringlinge unerkannt und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro.

In Spachbrücken versuchten bislang unbekannte Täter bereits am Montag (11.11) in ein Haus in der Fürstenwalder Straße einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr versucht haben die Hauseingangstür aufzuhebeln und verursachten dabei einen Schaden von rund 100 Euro. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

