Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

In dem Zeitraum von dem 08.11.2019 11:45 Uhr bis zum 09.11.2019 11:45 Uhr parkte ein schwarzer Mercedes GLA 180 in dem Heubergweg in Bad König. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite feststellen, der auf eine Kollision mit einem weiteren Fahrzeug hindeutete. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von dem Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

PK Watkins / POK Pitoulis

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell