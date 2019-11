Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt Innenstadt: Unfallflucht im Martinsviertel, weißer Mercedes beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2019 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der Arheilger Straße, Höhe Hausnummer 37, Darmstadt, ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall ist ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Mercedes Benz A-Klasse, vermutlich durch ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 1000EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere eine anonyme Mitteilerin ist für die polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung und wird gebeten, sich zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Erstellt: Löhnert, PK'in

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Eingestellt: Grischy, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell