Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schulkind bei Verkehrsunfall verletzt, Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Am Dienstag (12.11.) um kurz vor 8 Uhr kam es in Bischofsheim, an der Kreuzung Rheinstraße und Darmstädter Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 10 Jähriger Junge leicht verletzt wurde. Vermutlich hatte ein Auto den Jungen auf seinem Fahrrad beim Überholen gestreift, wodurch dieser zu Fall kam und sich die Verletzungen zuzog. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144-96660 zu melden.

