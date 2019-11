POL-DA: Südhessen: Erste Tatortnacht im Polizeipräsidium Südhessen / Bewirb DICH jetzt!

Polizeipräsidium Südhessen

Das Polizeipräsidium Südhessen bietet potentiellen Bewerbern am Samstag, den 14. Dezember 2019, eine Tatortnacht an. Wer schon immer Mal die Polizeiarbeit hautnah erleben wollte, hat bei der Tatortnacht zum ersten Mal die Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken. Ab 16 Uhr können insgesamt 30 Polizeiinteressierte einen Abend lang in den Polizeiberuf reinschnuppern und auch selbst tätig werden. Es gilt einen spannenden Fall zu klären. Ob als Zuschauer oder als Akteur, bietet die Tatortnacht einen umfassenden Einblick mit vielen Highlights. Mitmachen kann jeder, der die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der hessischen Polizei erfüllt. Aber auch Polizeiinteressierte, ab 16 Jahren, die die Einstellungsvoraussetzungen anstreben, dürfen sich gerne bewerben.

Was Ihr für die Bewerbung benötigt, könnt Ihr unter folgendem Link herausfinden: https://k.polizei.hessen.de/64995369

