Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Strafverfahren bei Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität eingeleitet

Darmstadt (ots)

Mit dem Ziel, öffentliche Plätze in Südhessen sicher und für Straftäter unattraktiv zu machen, führten Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg am Samstag (09.11) intensiven Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Darmstädter Innenstadt durch. Hierbei wurden sie von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Während der Kontrollen stellten die Beamten bei neun, meist polizeibekannten Männern, geringe Mengen Drogen sicher. Darunter befanden sich auch zwei Männer die im Rahmen eines Strafverfahrens zur Aufenthaltsermittlung vom Amtsgericht Darmstadt gesucht wurden. Nach Feststellungen des derzeitigen Wohnsitzes der Männer, konnten sie anschließend wieder ihres Weges gehen. Zudem müssen sich alle Beteiligten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zukünftig strafrechtlich verantworten. Die Kontrollen werden weiter fortgesetzt.

