Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Hofheim: Roller und E-Bike entwendet

Polizei bittet um Hinweise

Lampertheim (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstagabend (9.11.) 20 Uhr und Montagmittag (11.11.) 12.30 Uhr im Luisenweg in Hofheim einen Roller der Marke Jinan Qingqi. An dem schwarzen Motorroller war das Kennzeichen 329-KNP angebracht.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Montag (11.11.) am Bahnhof in Lampertheim. Hier entwendeten Kriminelle ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer. Der Zeuge bemerkte den Diebstahl gegen 15.30 Uhr. Der Tatzeitraum reicht bis 9.30 Uhr zurück.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Lampertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

