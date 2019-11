Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Wenig Beanstandungen bei Alkoholkontrollen von Brummifahrern

Südhessen (ots)

Insgesamt 149 Brummifahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (11.11.), in der Zeit zwischen 5.00 und 12.00 Uhr, auf den Autobahnen in Südhessen, insbesondere rund um Darmstadt.

50 deutsche Lastwagenfahrer sowie 99 Wagenlenker aus dem Ausland wurden hierbei genauer unter die Lupe genommen. Ein deutscher Fahrer steuerte seinen Sattelzug gegen 6.15 Uhr, auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf, unter dem Einfluss von Drogen und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vier Fahrer von Lastwagen aus benachbarten EU-Ländern wiesen bei den Atemalkoholtests Werte von 0,14 bis 0,42 Promille auf und lagen somit nicht im rechtlich relevanten Bereich. Sie konnten ihre Fahrten jeweils fortsetzen. Alle anderen überprüften Brummifahrer saßen, wie es sich gehört, nüchtern hinterm Lenkrad. Eine Bilanz, die von den Polizisten sehr wohlwollend aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell