Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zotzenbach/Fürth: Unbekannte nach Einbrüchen gesucht

Hinweise an die Polizei

Rimbach/Fürth (ots)

Im Laufe des Montags (11.11.) stiegen Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Eichhornshöhe in Zotzenbach ein.

Die Unbekannten drangen zwischen 10.15 Uhr und 14.15 Uhr durch die Terrassentür in das Innere des Hauses, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten verschiedene Uhren im Wert von insgesamt etwa 500 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde der Kriminalpolizei in der Erzbergstraße in Fürth bekannt. Hier haben Täter im Zeitraum zwischen Samstag (9.11.) und Sonntag (10.11.) eine Balkontür eines Einfamilienhauses geöffnet. Die Kriminellen entwendeten hier einen leeren Rucksack und flüchteten anschließend unentdeckt.

Der Gesamtschaden der beiden Einbrüche beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

