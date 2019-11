POL-DA: Lampertheim: Während Restaurantbesuch Oldtimer (HD-OI 758H) entwendet / Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

In der Chemiestraße wurde am Sonntagnachmittag (10.11.) von Unbekannten ein Oldtimer entwendet. Der 56-jährige Oldtimerbesitzer stellte den Diebstahl gegen 18.10 Uhr fest. Der Tatzeitraum reicht bis 15 Uhr am gleichen Tag zurück.

Der entwendete rote Leyland MGB-1800 mit dem Kennzeichen HD-OI 758H wurde während eines Restaurantbesuches von Kriminellen gestohlen. Der Wert des Cabrios beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

