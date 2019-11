Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Rund 10.000 Schaden nach Einbruch in Schule

Kelsterbach (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Freitagabend (08.11.) und Montagmorgen (11.11.) die Haupteingangstür der Karl-Krolopper-Schule im Potsdamer Weg auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude.

In der Schule wurden anschließend noch weitere Türen aufgebrochen und teils stark beschädigt. Die Kriminellen durchsuchten mehrere Büros und ließen anschließend einen geringen Geldbetrag aus einer Kassette mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 10.000 Euro.

Gescheitert sind Einbrecher dagegen in der Nacht zum Montag (11.11.), gegen 2.30 Uhr, mit ihrem Versuch die Eingangstür der integrierten Gesamtschule in der Mörfelder Straße aufzuhebeln. Sie flohen unverrichteter Dinge ohne Beute vom Tatort. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

