Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal-Hüttenthal: Barverwarnungen nach Geschwindigkeitsübertretungen

Polizei kontrollierte in Hüttenthal

Mossautal (ots)

Sieben Autofahrer waren am Montag (11.11.) zu schnell in der Unteren Siegfriedstraße unterwegs. Vor Ort wurden Verwarnungsgelder zwischen 15 und 35 Euro erhoben. Mit einem Lasergerät kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach zwischen 14.15 Uhr und 15.05 Uhr den Abschnitt, in dem die Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt. Insgesamt kontrollierten die Beamten elf Fahrzeuge und zwölf Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell