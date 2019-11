Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrsschild blockiert Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Wegen eines Verkehrsschildes musste am Samstagabend (09.11) eine Straßenbahn in der Alsfelder Straße, nahe des Nordbades, eine Vollbremsung durchführen. In Höhe der dortigen Baustelle lag das Schild gegen 20.15 Uhr in Richtung Innenstadt quer über den Gleisen. Erst gegen 20 Uhr passierte die letzte Straßenbahn diese Stelle, sodass nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen wird, dass dieses Verkehrsschild bewusst als Blockade auf den Gleisen platziert wurde. Wegen der Gefahrenbremsung verletzte sich ein Fahrgast. Wie schwer letztendlich die Verletzung ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die alarmierte Streife hat wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden (06151/969-3610).

