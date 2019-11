Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Getränkemarkt, Schule und Gaststätte im Fokus von Kriminellen

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Ein Getränkemarkt, eine Schule, als auch eine Gaststätte gerieten am vergangenem Wochenende (08.-11.11) in das Visier von Einbrechern.

Am Sonntag (10.11) hebelten Kriminelle die Eingangstür eines Getränkemarktes in der Kranichsteiner Grundstraße auf. Wie sich durch die ersten Ermittlungen herausstellte, könnten die Täter gegen 23.30 Uhr in den Markt eingebrochen sein. Ob sie Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Einen original verpackten Kombidrucker, im Wert von etwa 500 Euro, entwendeten Diebe in der Nacht zum Montag (10.-11.11) aus einer Darmstädter Schule in der Bessunger Straße. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Eindringlinge in das Schulgebäude. Zum Abtransport des Druckers, könnten die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben.

Ebenfalls in Darmstadt, drangen Einbrecher in der Nacht zum Samstag (08.-09.11) in eine im Martinsviertel befindliche Gaststätte ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter in der Barkhausstraße die Tür zum Büro der Gaststätte auf. Bei der anschließenden Suche erbeuteten die Eindringlinge mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben die Arbeit aufgenommen und suchen die bislang unbekannten Täter. Wer Hinweise zu diesen Einbrüchen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Polizeireviers in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

