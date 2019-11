Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Griesheim-Groß-Bieberau-Rodau: Wohnungseinbrecher unerkannt geflüchtet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Griesheim-Groß-Bieberau-Rodau (ots)

Der Polizei wurden am Samstag (09.11) gleich mehrere Wohnungseinbrüche angezeigt.

Im Darmstädter Herdweg gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 22 Uhr über die aufgebrochene Terrassentür in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung. Aus diesen erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Karlstraße zu zwei Einbruchsversuchen gekommen sein. Allem Anschein nach hielten hierbei Fenster sowie eine Terrassentür den Hebelversuchen der Einbrecher stand. Die Tatzeit kann bis Donnerstag (7.11) zurückliegen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

In der Griesheimer Zeppelinstraße brachen Kriminelle die Terrassentür zu einem Reihenhaus auf. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr erbeuteten sie aus dem Haus Schmuck sowie Geld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Auch in Rodau geriet ein Einfamilienhaus im Friedhofsweg in das Visier von Einbrechern. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr in das Haus. Offensichtlich hatten sie es auf Geld abgesehen und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro.

Bei allen Taten flüchteten die Täter unerkannt. In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

