Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Vier Autos zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Samstagvormittag (9.11.) wurden in der Heinrichstraße von noch unbekannten Tätern vier geparkte Autos zerkratzt. Die Tat war zwischen 6.50 Uhr am Morgen 13 Uhr.

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Sachverhalt machen können oder denen ebenfalls das Auto zerkratzt wurde, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell