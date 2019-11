Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Drogerie-Außengelände

Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Kriminelle drangen in der Nacht von Freitag (8.11.) auf Samstag (9.11.) in das umzäunte Außengelände eines Drogeriemarktes in der Industriestraße ein und entwendeten Waren.

Morgens bemerkte ein Zeuge um 7 Uhr den Einbruch und informierte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis zum Vorabend gegen 20 Uhr zurück.

Die Kriminellen durchsuchten diverse Warenkisten und entwendeten bisher unbekanntes Diebesgut.

Wer Beobachtungen zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann oder Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

