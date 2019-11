Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Kassiererin durch Pfefferspray und Schlag ins Gesicht verletzt

Lampertheim (ots)

Nach einem versuchten Raub und einer gefährlichen Körperverletzung am Freitagabend (8.11.) in einem Supermarkt in der Andreasstraße wird ein noch unbekannter Täter gesucht.

Der Kriminelle hat gegen 19.40 Uhr bei der Auszahlung eines Pfand-Bons versucht in die Kasse zu greifen, um Geld zu entnehmen. Die Kassiererin bemerkte dies und schloss die Registrierkassette.

Daraufhin sprühte der Mann die 56-Jährige mit Pfefferspray ein und schlug ihr ins Gesicht. Durch den körperlichen Angriff erlitt die Dame leichte Verletzungen.

Der Täter ergriff im Anschluss die Flucht.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen circa 50 Jahre alten, 1,60 Meter großen Mann. Er war schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Wintermütze auf dem Kopf.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

