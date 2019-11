Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Geld, Zigaretten und Mobiltelefone erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Kiosk in der Darmstädter Landstraße geriet in der Nacht zum Montag (11.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Geschäfts ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Aus der Kasse ließen die Einbrecher Geld in noch unbekannter Höhe mitgehen und entwendeten weiterhin eine größere Menge Zigaretten sowie mehrere Mobiltelefone aus einer Vitrine.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell