Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10.11) zwischen 00:30 Uhr und 01:11 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mannheimer Straße in Höhe des Einmündungsbereichs Bürgermeister-Lamberth-Straße, einen Zaun. Der beschädigte Zaun ragte auf die Trasse der OEG Nr. 5 und beschädigte diese beim Vorbeifahren.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

