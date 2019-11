Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

64560 Riedstadt-Goddelau (ots)

Am Mittwoch (06.11.) um 07.40 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Goethestraße in Richtung Bahnhof. Der Autofahrer fuhr an geparkten Fahrzeugen vorbei, obwohl eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegenkam und die Restfahrbahnbreite dadurch zu knapp wurde. Die Radfahrerin fuhr dadurch gegen den Bordstein und kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

