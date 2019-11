Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erstmeldung: Vollsperrung in nördliche Fahrtrichtung nach schwerem Verkehrsunfall

BAB 67, Gemarkung Rüsselsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (09.11.2019) kam es auf der BAB 67 zu einem schweren Verkehrsunfall. Um kurz nach 03:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass in nördliche Fahrtrichtung hinter der Anschlussstelle Rüsselsheim Ost ein Pkw unter einen Lkw geraten sei. Mehrere Insassen des Pkw seien schwer verletzt. Ein weiterer Pkw sei ebenfalls beteiligt. Aktuell ist die BAB 67 ab der Anschlussstelle Rüsselsheim Ost in nördliche Fahrtrichtung voll gesperrt. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

