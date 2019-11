Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg - Verdächtige Mauer aus Pappkartons löst Polizeieinsatz aus

Dieburg (ots)

Am frühen Freitagabend (08.11.2019) löste eine in Dieburg, in der Albinistraße, vor dem dortigen Landratsamt aus Pappkartons aufgebaute Mauer einen Polizeieinsatz aus. Um kurz nach 18:00 Uhr teilte eine Passantin über Notruf mit, dass auf der Mauer ausländerfeindliche Parolen zu lesen seien. Sofort wurden Polizeistreifen zum Landratsamt entsandt. Diese ermittelten, dass im Landratsamt eine Theateraufführung einer Dieburger Schule stattfand und die Mauer Teil des Theaterprojektes war. Gemeinsam mit den Zuschauern der Veranstaltung sollte diese symbolische Mauer der Fremdenfeindlichkeit eingerissen werden. gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

