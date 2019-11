Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Viernheim (ots)

Eine Leichtverletzte und 8000,- Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (08.11.) gegen 16:25 Uhr. Ein 24-jähriger Fürther befuhr die L 3111 von Hüttenfeld kommend in Fahrtrichtung Viernheim und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Eine mit ihrem PKW nachfolgende 61-jährige Lampertheimerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den bereits stehenden PKW auf. Hierbei wurde diese leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

