Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Freitag (08.11), gegen 07.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freiligrathstraße, Ecke Eichendorffstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Autofahrerin. Beide Beteiligten hatten kurz miteinander gesprochen und sich dann einvernehmlich getrennt, dabei jedoch vergessen ihre Kontaktdaten auszutauschen. Im Nachgang meldete die beteiligte Autofahrerin den Unfall bei der Polizei, um die Fahrradfahrerin ausfindig zu machen. Zudem soll es einen Zeugen gegeben haben, der ebenfalls namentlich nicht bekannt ist. Die Polizei in Griesheim sucht in diesem Zusammenhang die beteiligte Fahrradfahrerin sowie den anwesenden Zeugen. Diese, sowie weitere Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Griesheim zu melden (06155/8385-0).

Berichterstatterin: Polizeihauptkommissarin Piotter, Polizeistation Griesheim

