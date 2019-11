Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Mehrfacher Betrug endet mit Untersuchungshaft

Pfungstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die Polizei hat am Donnerstag (7.11.) einen 20-Jährigen festgenommen, der unter dem dringenden Tatverdacht des Betruges in mehr als 70 Fällen steht. Der Mann aus Pfungstadt wurde noch am selben Tag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die sofortige Untersuchungshaft an und schickte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Akribische Ermittlungen hatten zuvor zu dem 20- Jährigen geführt, der über mehrere Jahre hinweg, zahlreiche betrügerische Bestellungen im Internet getätigt haben soll. Unter Angabe falscher Personalien und ohne die erhaltene Ware zu bezahlen, soll er dabei eine Vielzahl von Unternehmen finanziell geschädigt haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, für die ein richterlicher Beschluss vorlag, stellten die Beamten Beweismittel sicher. Ob der Tatverdächtige noch für weitere, ähnlich gelagerten Delikte verantwortlich ist, werden die noch andauernden Ermittlungen zeigen.

