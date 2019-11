Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Stromkasten mit Farbe besprüht/Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Bischofsheim (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend (07.11), gegen 22.00 Uhr, drei Personen, die Farbe an einen Stromverteilerkasten im Bereich "In den Sternäckern" sprühten und verständigten daraufhin die Polizei.

An dem Stromkasten entstand ein Schaden von zirka 300 Euro. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung nahmen die Ordnungshüter im Hessenring zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 27 Jahren vorläufig fest. Bei ihnen wurden zudem mehrere Farbsprühdosen sichergestellt.

Dem Trio droht nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

