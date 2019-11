Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen: Rauschgift an Schule sichergestellt

Weiterstadt (ots)

Der freiwillige Polizeidienst kontrollierte am Mittwochabend (6.11.) gegen 18.30 Uhr an der Grundschule in der Schloßgasse einen 15-Jährigen, der Cannabis einstecken hatte.

Beamte des 3. Polizeireviers leistete im Anschluss Unterstützung und stellten die 0,8 Gramm Rauschgift sicher.

Der Jugendliche muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell