Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Scheibe zerbrochen

Zeugen geben entscheidende Hinweise

Brensbach (ots)

Die Hintergründe, warum ein 27-Jähriger am Mittwochabend (6.11.) die Scheibe einer Elektrofirma in der Darmstädter Straße beschädigt hat, ermittelt jetzt die Polizei in Höchst. Fakt ist, dass der junge Mann zusammen mit seinen zwei Freunden im Alter von 19 und 28 Jahren in der Gemeinde unterwegs war, als der Vorfall gegen 20.50 Uhr am Ladengeschäft passierte und sich die 19-Jährige aus dem Bunde offensichtlich durch einen Splitter verletzte. Weil das Trio gesehen und erkannt wurde, kam die Polizei schnell auf ihre Spur. Den Schaden von mindestens 1000 Euro wird der 27-Jährige wohl übernehmen müssen, ebenso die Verantwortung für das polizeiliche Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Frage, ob das Trio auch für zwei Graffiti-Schmierereien in Frage kommt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell