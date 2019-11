Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Ordentlich ausgeräumt

Baustellendiebe erbeuten Werkzeug und Maschinen für 5000 Euro

Babenhausen (ots)

Aus zwei aufgebrochenen Baustellencontainern haben Diebe ordentlich Werkzeug und Maschinen in einem Gesamtwert von 5000 Euro ausgeräumt. Wegen der Schwere der Maschinen müssen mehrere Personen am Werk gewesen sein, die das Diebesgut in einem entsprechenden Transportfahrzeug verladen haben. Die Arbeiten an der Schule in der Bürgermeister-Willand-Straße wurden am Dienstag (5.11.) gegen 17.15 Uhr beendet. Die aufgebrochenen Container sowie der Diebstahl fielen am Mittwochmorgen (6.11.) auf.

Die Polizei in Dieburg (DEG) sucht zu dem Fall dringend Zeugen, die im Tatzeitraum Personen an der Baustelle beobachtet haben. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06071 / 96560 zu erreichen.

