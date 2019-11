Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rüsselsheim (ots)

Während einer Streifenfahrt am Dienstagnachmittag (5.11.) in der Mathildenstraße bemerkten die Beamten auf der Gegenfahrbahn gegen 16.45 Uhr einen schwarzen BMW. Den Polizisten war bekannt, dass der am Steuer sitzende 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Er bemerkte die Streife und beschleunigte seine Fahrt. Die Streife konnte den mittlerweile ausgestiegenen Autofahrer in der Nähe des Autos vorläufig festnehmen.

Er gab zwar an, dass er nicht mit dem Auto gefahren sei, dennoch wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Über ein im Innenraum aufgefundenes Handy wollte der aus Groß-Gerau stammende Mann keine Angaben machen, weshalb es von den Beamten vorläufig sichergestellt wurde. Ob es aus einer Straftat stammt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

