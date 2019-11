Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal-Güttersbach: Rüttelplatte von Baustelle in der Hüttenthaler Straße gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Mossautal (ots)

Um eine 400 Kilogramm schwere Rüttelplatte von der Baustelle in der Hüttenthaler Straße wegschaffen zu können, mussten mindestens drei Personen zugange gewesen sein, um das schwere Gerät zu verladen. Der Wert der Platte liegt bei 4000 Euro.

Der Diebstahl erfolgte nach Ende der Arbeiten am Montagnachmittag (4.11.), 16 Uhr. Das Fehlen der Platte wurde am darauffolgendem Dienstagmorgen (5.11.) bemerkt.

Wer in der Tatzeit Personen und Fahrzeuge an der Baustelle beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe (DEG) der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

