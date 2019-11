Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb erbeutet EC-Karte

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unter einem noch unbekannten Vorwand kam ein Krimineller am Dienstagmorgen (5.11.) in die Wohnung einer 91-jährigen Dame in der Kittlerstraße.

Gegen 8 Uhr lenkte der bislang noch unbekannte Täter die Frau ab und entwendete ihre Bankkarte.

Der Dieb ist circa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur.

Da er möglicherweise vor oder nach der Tat bei weiteren Bewohnern geklingelt hat, werden Zeugen, die den Beschriebenen bemerkt haben, gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K24) zu melden.

